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В Заронове перезахоронили останки 144 солдат

Имена почти 3000 солдат восстановлены

Только в этом году в результате поисковой работы в Витебской области установлены имена почти трех тысяч солдат. Шесть тысяч имен нанесено на плиты братских могил и мемориалов.

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