В Зароново перезахоронили останки 50 воинов Великой Отечественной

Валерий Загреков, председатель Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение": В Зароново бои проводились в январе 1944 года. Это были операции по взятию города Витебска. Мы вернемся весной сюда и будем снова работать на плацдарме "Новики" и в Зароново, потому что работы здесь еще очень много, и бойцы еще нас ждут.