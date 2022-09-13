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В Зароново перезахоронили останки 50 воинов Великой Отечественной
В агрогородке Зароново Витебского района с воинскими почестями перезахоронили останки полусотни бойцов Красной армии. В августе на месте боев стрелковых дивизий 11-й гвардейской армии, 43-й армии и 4-й ударной армии работали поисковики из Беларуси и России.
Помогали юные патриоты - воспитанники Полоцкого кадетского училища и кадеты Московской школы № 760 имени Алексея Маресьева - их усилиями и были подняты останки героев. Фамилии погибших не установлены. Среди сопутствующих находок - фрагменты одежды, личные вещи и боеприпасы.
Владислав Пыльников, кадет Полоцкого кадетского училища: В основном мы работали на артиллерийских позициях, где находились гаубицы и противотанковые орудия. Это было очень трогательно, потому что ты на месте понимаешь, что там происходило, какие там бои были ожесточенные, чего это стоило людям, сколько погибло.
Станислав Никитин, хранитель народного историко-этнографического музея "История Зароновского края": В ходе поднятия останков были обнаружены некоторые элементы экипировки и личные вещи солдат. В частности, были подняты перочинные ножи и бритвы. В данный момент эти элементы находятся в стадии, так называемой отмочки. То есть, я пытаюсь на них найти хоть какой-нибудь инициал или фамилию.
Валерий Загреков, председатель Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение": В Зароново бои проводились в январе 1944 года. Это были операции по взятию города Витебска. Мы вернемся весной сюда и будем снова работать на плацдарме "Новики" и в Зароново, потому что работы здесь еще очень много, и бойцы еще нас ждут.
Благоустройство мест захоронения советских солдат
Перезахоронение прошло на мемориале, где покоятся более десяти тысяч солдат Великой Отечественной. Недавно его благоустроили. На территории мемориала выложены новые дорожки, установлено 136 плит с фамилиями погибших. Среди них - более тысячи новых имен, возвращенных из небытия поисковиками.
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