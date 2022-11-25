ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Фестиваль "Ладошка" проходит в Минске

Сохранить традиционные ценности, высокую рождаемость и крепкую, счастливую семью. В Минске начинается православный фестиваль "Ладошка".

Международный проект социальной рекламы в защиту жизни и семьи проводится в девятый раз. Стартовал форум с молодежной инициативы - юноши и девушки, столичные студенты, запустили в небо символических "птиц счастья" и воздушные шарики. Молодые люди загадали желания о благополучии и счастье для всех людей.

В рамках фестиваля уже состоялся открытый семинар, посвященный роли отца в семье. В рамках форума "Ладошка" пройдут обсуждения и встречи за круглыми столами. В программе также семейные консультации, мастер-классы для детей и творческие конкурсы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все