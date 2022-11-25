Фестиваль "Ладошка" проходит в Минске

Международный проект социальной рекламы в защиту жизни и семьи проводится в девятый раз. Стартовал форум с молодежной инициативы - юноши и девушки, столичные студенты, запустили в небо символических "птиц счастья" и воздушные шарики. Молодые люди загадали желания о благополучии и счастье для всех людей.

