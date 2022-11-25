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Фестиваль "Ладошка" проходит в Минске
Сохранить традиционные ценности, высокую рождаемость и крепкую, счастливую семью. В Минске начинается православный фестиваль "Ладошка".
Международный проект социальной рекламы в защиту жизни и семьи проводится в девятый раз. Стартовал форум с молодежной инициативы - юноши и девушки, столичные студенты, запустили в небо символических "птиц счастья" и воздушные шарики. Молодые люди загадали желания о благополучии и счастье для всех людей.
В рамках фестиваля уже состоялся открытый семинар, посвященный роли отца в семье. В рамках форума "Ладошка" пройдут обсуждения и встречи за круглыми столами. В программе также семейные консультации, мастер-классы для детей и творческие конкурсы.
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