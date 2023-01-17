В Заславле произошло ДТП с летальным исходом

В Заславле водитель легковушки врезался в придорожное дерево и погиб, передает БелТА со ссылкой на отдел ГАИ УВД Минрайисполкома.

16 января около 17:00 65-летний минчанин на автомобиле Renault двигался по ул. Советской в направлении ул. Студенецкой. По предварительной информации, в связи с ухудшением состояния здоровья он потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на придорожное дерево. Мужчина скончался на месте аварии.