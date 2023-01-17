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В Заславле произошло ДТП с летальным исходом
В Заславле водитель легковушки врезался в придорожное дерево и погиб, передает БелТА со ссылкой на отдел ГАИ УВД Минрайисполкома.
16 января около 17:00 65-летний минчанин на автомобиле Renault двигался по ул. Советской в направлении ул. Студенецкой. По предварительной информации, в связи с ухудшением состояния здоровья он потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на придорожное дерево. Мужчина скончался на месте аварии.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото:ru.freepik
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