В Заславле сотрудники областного МЧС и с ГАИ Минского района проверили водителей на знание правил

По улицам города на учебный вызов проехал экипаж спасателей на аварийном спецтранспорте в сопровождении патрульной машины автоинспекции. Тех, кто не уступал дорогу, останавливали для профилактической беседы. С подробностями наш корреспондент Илья Цветков.