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В Заславле возводят большую поликлинику с лечебно-диагностическим комплексом
В Заславле возводят большую поликлинику с лечебно-диагностическим комплексом
Многопрофильный медицинский объект возводят в Заславле. На территории 8,5 га разместятся поликлиника, лечебно-диагностический корпус и необходимая инфраструктура. Реализацию социально значимого проекта разделили на 3 части. Первая - это строительство поликлиники на 700 посещений в смену, из них 200 - для детей. Педиатрическое отделение разместится в левом крыле. Само здание 5-этажное. В ансамбле прослеживаются очертания клевера. Это логистический ход.
Строительство - это и возведение корпуса лечебной диагностики, а еще реконструкция котельной Заславль-1. Параллельно идет благоустройство территории. В планах расширение проезжей части. Предусмотрены остановки для транспорта и велодорожка.
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