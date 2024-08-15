В Заславле возводят большую поликлинику с лечебно-диагностическим комплексом

Многопрофильный медицинский объект возводят в Заславле. На территории 8,5 га разместятся поликлиника, лечебно-диагностический корпус и необходимая инфраструктура. Реализацию социально значимого проекта разделили на 3 части. Первая - это строительство поликлиники на 700 посещений в смену, из них 200 - для детей. Педиатрическое отделение разместится в левом крыле. Само здание 5-этажное. В ансамбле прослеживаются очертания клевера. Это логистический ход.