В Заславской гимназии с прошлого года вели борьбу с крышей, которую признали аварийной

Всего несколько дней остается до начала учебного года. И для многих школ это главный экзамен на ближайшие 10 месяцев. Оживленно и в Заславской гимназии. С прошлого года там вели борьбу с крышей, которую признали аварийной. Многие родители обеспокоились, ведь в учебном заведении одновременно находится до 800 человек. А тут еще и середина лета выдалась дождливой, кровля снова подвела. Впрочем, в гимназии намерены успеть к 1 сентября несмотря ни на что.

О работе наш ошибками - Алексей Волков.

Наталья Катковская - мама одного из будущих выпускников Заславской гимназии. Она из тех, кого называют активными родителями. На протяжении 6 лет каждое лето она меняет отдых на желание помочь школе. К возникающим проблемам, например крыше, которая больше напоминала сито для воды, относится с бытовой философией.

Впервые о том, что крыша гимназии не на месте, заговорили осенью прошлого года. Трещины на потолке, подпорки, которые вынуждены были сдерживать всю конструкцию. Здание в Заславле не такое старое - всего 24 года. Но за это время сделали лишь пару косметических ремонтов. Когда родители забили в набат, некоторые и вовсе детей не пускали на занятия. Было решено, что лето-2018 - время масштабной реконструкции.

Она, к слову, до сих пор проходит, хотя паспорт готовности и обещает оптимистичное 25 августа.

Крыша гимназии в Заславле не поедет и не потечет, специалисты уверяют. Заменили всего 2 тысячи квадратных метров - это 100 % кровли и 11 плит перекрытия, 7 из них в том самом 330 кабинете, который и был в аварийном состоянии.

С уставшими, но довольными глазами директор школы Александр Доманов демонстрирует ахиллесову пяту гимназии. Ни трещин, ни дыр больше в кабинете нет. Все, что осталось, - занести мебель и дождаться, пока высохнет штукатурка. И вопрос закроют раз и на ближайшие лет десять.

Вспомнить, быть может, и освоить школьный предмет "трудовое обучение" пришлось учителям, детям а также их родителям. Коллективный сплав и сегодня приводит в порядок школьные коридоры и кабинеты. В авангарде и Татьяна Васильевна. Учитель младших классов была в отпуске, когда зазвонил телефон. А на том конце провода прозвучало: "Таня, крыша протекла, надо спасать классный кабинет".