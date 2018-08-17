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В Заводском районе cтены дома украсили сюжеты с белорусским колоритом

В Минске продолжают благоустройство дворовых территорий. Кроме замены дорожного покрытия и покраски игрового оборудования, ищут креативные подходы к наведению порядка на территориях возле дома. Оригинальные идеи предлагают и сами жильцы. Например, в Заводском районе стены дома украсили сюжеты с белорусским колоритом. Пейзажи посвятили Году малой родины. Такие художественные композиции появятся и на других зданиях микрорайона Чижовка.

Кстати, ежегодно в столице проводят конкурс на самый лучший двор. Результаты этого турнира в этом году подведут ко Дню города.

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