В Заводском районе cтены дома украсили сюжеты с белорусским колоритом

В Минске продолжают благоустройство дворовых территорий. Кроме замены дорожного покрытия и покраски игрового оборудования, ищут креативные подходы к наведению порядка на территориях возле дома. Оригинальные идеи предлагают и сами жильцы. Например, в Заводском районе стены дома украсили сюжеты с белорусским колоритом. Пейзажи посвятили Году малой родины. Такие художественные композиции появятся и на других зданиях микрорайона Чижовка.