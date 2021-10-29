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Активисты БРСМ посадили Аллею единства в Заводском районе Минска
Заводской район Минска будут украшать 40 рябин. Около сотни активистов БРСМ приняли участие в закладке Аллеи единства. По доброй традиции каждую рябину украсили сердцами и лентами в государственных цветах, символизирующих целостность и единство нашей страны.
Сегодня здесь представлена молодежь разных высших заведений и районов Минска - от школьников до студентов. У нас всегда много ребят приходит, которые хотят помочь добрым делом - никто не остается равнодушным. Я думаю, каждому будет приятно пройтись по парку, высаженному своими же руками.
Факт
За время существования проекта на карте Беларуси появилось более 160 парков, аллей и скверов.
Останавливаться на достигнутом активисты БРСМ не намерены: уже начинают готовиться к четвертому сезону инициативы по закладке аллей и парков деревьев.
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