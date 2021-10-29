Активисты БРСМ посадили Аллею единства в Заводском районе Минска

Сегодня здесь представлена молодежь разных высших заведений и районов Минска - от школьников до студентов. У нас всегда много ребят приходит, которые хотят помочь добрым делом - никто не остается равнодушным. Я думаю, каждому будет приятно пройтись по парку, высаженному своими же руками.

Сергей Ширко, первый секретарь Заводского районного комитета БРСМ