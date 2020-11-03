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В Заводском районе Минска открылась обновленная спортплощадка
Все для здорового образа жизни! Новая спортивная площадка на карте столицы. Объект, который находится во дворах по улице Народной, сегодня открыли после модернизации. В распоряжении местных жителей три новых тренажера для занятий воркаутом. Кроме того, как детям, так и взрослым можно играть в баскетбол, а точнее, стритбол. На площадке обновили покрытие и установили новую стойку. Благоустроили и территорию на улице Народной: это новые пешеходные дорожки и качели. Так что прогулки можно совмещать с занятиями спортом.
Отметим, что после модернизации такая же дворовая спортивная площадка, только с футбольным профилем, к концу недели откроется в Заводском районе по улице Ротмистрова.
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