Из-за ДТП на МКАД произошло еще одно

На внутреннем кольце МКАД водитель Volkswagen во время смены полосы движения не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате произошла еще одна авария. Грузовик, который ехал за микроавтобусом, избежал с ним столкновения, но не разъехался с Mazda. Ее водитель обратился за медицинской помощью. Остальные не пострадали. Автомобили получили механические повреждения. Причины ДТП выясняются.