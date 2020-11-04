3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Заводском районе Минска сегодня открылись спортивные площадки после реставрации
Обновленные стадионы для столичных школьников. В Заводском районе Минска сегодня открылись спортивные площадки после реставрации. Новое покрытие на беговых дорожках, натуральный газон на футбольных полях, зоны для игры в волейбол и баскетбол. Заниматься спортом здесь смогут и жители микрорайонов. Апгрейт стадионов оценил Илья Цветков.
Ученики оценят после каникул. В семи школах Заводского района сегодня открылись после капитального ремонта спортивные стадионы. Обновился внешний вид спортивных площадок. Появилось новое покрытие на беговых дорожках со свежей разметкой, зоны для игры в баскетбол и волейбол и даже футбольные поля с натуральным газоном.Новые площадки не только для школьников, но и для жителей соседних домов. Здесь смогут заниматься спортом все желающие.
Весной заменят и спортивные снаряды. На стадионах появятся новые антивандальные тренажеры
Кроме того, в некоторых классах за время каникул обновят мебель и заменят элементы освещения, проведут косметический ремонт, чтобы в храмах знаний комфортно было учить и учиться.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва