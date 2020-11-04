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В Заводском районе Минска сегодня открылись спортивные площадки после реставрации

Обновленные стадионы для столичных школьников. В Заводском районе Минска сегодня открылись спортивные площадки после реставрации. Новое покрытие на беговых дорожках, натуральный газон на футбольных полях, зоны для игры в волейбол и баскетбол. Заниматься спортом здесь смогут и жители микрорайонов. Апгрейт стадионов оценил Илья Цветков.

Ученики оценят после каникул. В семи школах Заводского района сегодня открылись после капитального ремонта спортивные стадионы. Обновился внешний вид спортивных площадок. Появилось новое покрытие на беговых дорожках со свежей разметкой, зоны для игры в баскетбол и волейбол и даже футбольные поля с натуральным газоном.Новые площадки не только для школьников, но и для жителей соседних домов. Здесь смогут заниматься спортом все желающие.

Весной заменят и спортивные снаряды. На стадионах появятся новые антивандальные тренажеры

Кроме того, в некоторых классах за время каникул обновят мебель и заменят элементы освещения, проведут косметический ремонт, чтобы в храмах знаний комфортно было учить и учиться.

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