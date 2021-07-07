В. Зазерская: Если против нас идет экономическая война, мы должны отвечать на эти вызовы

Если против нас идет экономическая война, мы должны отвечать на эти вызовы. И нельзя сказать, что мы не готовы. Еще несколько лет назад по другим причинам мы развивали и поднимали конкурентоспособность белорусских товаров, у нас велась программа импортозамещения, разрабатывались программы и стратегии по развитию экспорта. Правительство подготовило комплекс мер, и те мероприятия, которые уже проводились, будут усилены. Я думаю, что рецессия будет наблюдаться каких-то полгода. Но это связано с тем, что мы будем переходить на другие рынки. Поэтому, я думаю, сильно они на нас не повлияют, и через полгода мы сможем выйти на наши темпы развития.