В здании по производству мягких игрушек в Жлобине произошел пожар

Пожар случился в здании по производству мягких игрушек в Жлобине, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерствопо чрезвычайным ситуациям.

Во вторник, 21 ноября, в 5:58 в МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном блочном здании, где размещалось производство мягких игрушек, по проезду Красному. Огонь повредил 70 кв. м кровли здания. В пожаре никто не пострадал. Спасатели работают над установлением причины возгорания.

За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано четыре пожара. На оказание технической помощи спасатели выезжали семь раз.