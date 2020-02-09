В зданиях старых заводов на столичной улице Октябрьской открываются офисы, рестораны и креативные зоны

Заводы переезжают за черту города, а производственные мощности, которые, казалось бы, обречены на пыльную и тихую старость, осваивают творцы и девелоперы, но уже в совсем другом ракурсе. Появляются офисы, рестораны, креативные зоны и много чего еще. Еще несколько лет назад мы и представить не могли, что опустевшие цеха на улицах Октябрьской или Куйбышева станут сердцем андеграундной и популярной культуры. Пожалуй, именно сегодня белых пятен в столице почти не осталось. И это, безусловно, приятно.



Тенденция европейская и достаточно давняя. Но мы и не гонимся за модной джентрификацией, то есть реконструкцией. Нашу "заброшку" не заселяет элита. Речь идет о более оптимистичном понятии - ревитализация. То есть оживление. Так кто же сломал заводскую систему и сделал проходную для всех - разбиралась Нина Можейко.





Минск-2020. Индустриальная перезагрузка.

Еще несколько десятилетий назад столица БССР была прежде всего функциональной, по советскому лекалу: с зонами для жизни, отдыха и работы.

Сегодня же планов не делают, да и цели на пятилетку - теперь коммерческая тайна. Передовое производство, которое когда-то гремело на весь Союз, ныне зовется аббревиатурой МЗОР.

Главное предприятие улицы - Минский станкостроительный завод, выросший из деревянного ангара с гордым названием "Гигант". А вот кирпичным комплекс стал только после пожара в 1921 году. Узнаваемый экстерьер теперь - фишка всего района, а улица - арт-объект.

Тодоровский снимал Москву 50-х в Минске середины нулевых.

В квартале до сих пор пахнет дрожжами. Производственную романтику в начале прошлого века внедряли братья Раковщики. А в здании, где раньше располагались кожевенные мастерские и завод "Большевик", уже несколько лет популярные у фуд-хантеров точки питания. Но у популярности две стороны: первопроходцы лишь ностальгически вздыхают по ушедшей эпохе с андеграундной движухой для своих.

Влад Луневич, ресторатор:

"Огромное количество ребят начали открывать свои проекты, наверное, поведясь на какую-то популярность улицы, не проанализировав реальные потоки. Я думаю, сейчас будет такое перерождение. То есть все эти бизнесмены, которые пришли на хайп Октябрьской, начинают осознавать, что здесь не автоматом ты становишься успешным ресторатором. Здесь все равно надо работать, создавать концепции, идеи и работать над продуктом".



Перепрофилирование промзон недалеко от центра - мысль не просто креативная, рациональная.

Соседний Киев, например, уже проектирует новый генплан города с многофункциональными районами на месте уже невостребованных производственных площадей.

Илона Эльяшевич, архитектор, урбанист, преподаватель кафедры градостроительства БНТУ:

"Улица Октябрьская - это крупная производственная зона срединной части города с очень хорошей транспортной доступностью. Это также важно с точки зрения экологии города, когда мы используем уже существующие структуры, а не сносим и строим что-то новое - меньше строительных материалов, меньше строительного мусора. Также с точки зрения человеческой. Это какие-то такие зоны, которые дают нам чувство места, гордости за свой город".

Наличие трамвайных путей у зданий с заводским прошлым - совпадение неслучайное. После автобуса в 30-х самый популярный вид транспорта у рабочих. Поэтому вычислить адреса модных пространств в Минске довольно просто. Пересечение Машерова и улицы Куйбышева достойно внимания. Именно этому району города предстоит трансформация. Три года назад перезагрузка началась и в этом здании. Бывший корпус 8 стал культурным центром. А еще это один из первых примеров арт-директорства. Зданием хоть и владеет официальное юридическое лицо, управляет площадкой креативная команда.

Постиндустриальные пространства по всему миру пользуются огромным спросом. И главное преимущество - невысокая арендная цена.

В "Горизонтвилле"вы найдете и ателье модных белорусских дизайнеров, и адаптированные под фотостудию кабинеты завода. Пойти есть куда не только днем, но и вечером.

Хаб "ОК 16"

Хаб "ОК 16"- точка первой пробы для творческих. Сами же авторы идеи называют пространство культурным акселератором - здесь дают высказаться тем, кому есть что сказать. В сотрудничестве с одним из белорусских банков команда поднимает культурный пласт современного искусства.

Георгий Заборский, архитектор, создатель креативного кластера “ОК 16”:

"Любой мегаполис, как Минск, производит огромное количество творческих молодых людей. Для того чтобы эти люди нашли свое место в жизни и дали новую славу, новый рост республике, нужно мгновенно подхватить их, и в этом смысле следующий шаг - это большие централизованные фонды. И если такие фонды будут возникать, то мы будем считать, что роль текущего этапа создания культурного хаба «ОК 16» выполнена, потому что мы его создавали именно для того, чтобы показать масштабы потока".

Тем более, когда он есть. Люди, как и прежде, нуждаются не только в зрелищах, но и в хлебе. Его предложат вам в разных вариациях на заводе Минскдрев. Экс-производственная площадка пустовала, начиная с перестройки. А вот ветер перемен подул недавно - буквально за полгода частной компании удалось вдохнуть жизнь в производственные цеха.

Сергей Нестеров, директор ООО "Белреконструкция":

"Оставляли только стены, убирали все конструкции, которые могли вызывать какие-то сомнения. Благо, здесь все было построено под определенную технологию, в частности, сушения, переработки дерева, какие-то прессы, поэтому все стены монументальные. Комплекс зданий одно-, двухэтажный, поэтому здесь несущей способности хватает. Надо было просто вычистить все, привести в порядок, покрыть все лаком, сохранить историю. И на нее уже нанизываем современные декорации".



15 тысяч квадратных метров ушли с молотка в надежные руки Белреконструкции. Действовали согласно букве закона. Процесс значительно упростил и ускорил Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». С 2017 года производственным площадям можно придавать иные функции без лишней бюрократии. Архитекторы доработали пространство - из заводской лифтовой сделали башню, очистили фасад. Желанный лофт заиграл аутентичными красками. Сегодня здесь уже отметили новоселье IT-компании, дизайнерские бюро и рестораны. А еще появился фудкорт, функционировать будет круглый год. Тусоваться на Кальварийской, 21 можно в любую непогоду под шатром.

Егор Дубовский, соучредитель арт-арены:

"Идею привезли из Будапешта. У них на самом деле это уже культура, заложенная не одним десятилетием. Они умеют проводить мероприятия на открытом воздухе. Им не надо особо каких-то дополнительных, развлекательных моментов. Они приходят просто пообщаться, попить вина, скушать вкусного сыра и провести это в такой компании как будто бы семейной. Город собрался, отгулял какое-то мероприятие и разошелся. Вот мы подумали, что Минск - это же европейская столица, чтобы визы покупали к нам, а не мы к ним".