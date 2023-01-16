В Зельве поликлинику-долгострой переделают в современное арендное жилье

Один из главных приоритетов социальной политики Беларуси - строительство жилья. И здесь упор сделан на ликвидацию долгостроев. Затягивание сроков сдачи объектов недопустимо. На этом не раз акцентировал внимание глава государства. Положительные сдвиги уже есть. К примеру, только в Гродненской области за прошлый год завершено строительство 102 объектов. До 2025 года предстоит завершить работы еще более чем на 190 подобных стройках.

Юрий Карнелович продолжит тему.

В штабе строительства многоквартирного дома в Зельве обсуждают каждый этап работ. Объект непростой - бывший долгострой здания местной поликлиники переоборудуют в жилье. Коррективы в проект вносятся на месте.

Новую поликлинику в Зельве начали возводить еще в 1994 году. Тогда планировалось в райцентре построить крупные энергетические предприятия, ожидали наплыв работников. Но индустриализация поселка так и осталась в планах, а почти достроенное здание законсервировали. Около 30 лет долгострой был головной болью для местных властей. Сейчас ситуация изменилась.

После составления проектной документации в данном здании удалось разместить 64 квартиры. Из них 15 квартир однокомнатных будет для детей-сирот, которые у нас стоят на очереди, которым требуется выделение жилья. Остальные квартиры двух-, трехкомнатные. Это арендное жилье, которое в данный момент также пользуется спросом. Геннадий Панасик, зампредседателя Зельвенского райисполкома

В новом многоквартирном доме учтены все современные требования к строительству жилья. Чтобы сократить сроки возведения, на объекте задействованы сразу три подрядные организации.

В данный момент на объекте работают порядка 100 человек. Перестроить административное здание в жилое не такая простая задача. Нужно усиливать конструкции, разбирать перегородки. Но в конечном итоге в 4-этажном жилом доме появится даже лифт.





Объекты незавершенного строительства на особом контроле

Объекты незавершенного строительства на жестком контроле у главы государства. Главное требование - не только ввести долгострои в эксплуатацию в кратчайшие сроки, но и полностью исключить подобные факты в дальнейшем.

"Вы опять начинаете долгострои порождать в стране, - сказал глава государства на одном из совещаний, обращаясь к ответственным лицам. - У вас незавершенные строительством объекты появляются. И даже жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых дома, 19 в Минске. Это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный".

Востребованные квадратные метры

В Зельве проблемный долгострой не только перестраивают под арендное жилье, но и нашли потенциальных владельцев квадратных метров. В основном это молодые специалисты. Сотрудник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Никита Крачина в Зельву приехал по распределению всего полгода назад. Родом лейтенант из соседнего Волковысского района и каждый день на работу добирается на автомобиле. Арендная квартира позволит закрепиться на новом рабочем месте.

В первую очередь после того, как распределился из университета, стал вопрос о жилье, которое здесь необходимо было искать, чтобы остаться. Искал съемные квартиры, еще какие-то. Про арендное жилье, которое здесь строится, я, конечно, знаю. Видел уже и план, и был на самом объекте. Думаю, там получатся неплохие арендные квартиры, которые решают вопрос с жильем. Никита Крачина, инспектор Зельвенского РОЧС

Перепрофилирование долгостроя не сказалось на качестве медицинского обслуживания населения района. Под поликлинику выделили целый этаж местной больницы. Штат укомплектован полностью, даже с расчетом на возможное увеличение количества жителей.





На одного врача общей практики должно приходиться не менее 1500 населения. У нас население полностью обслужено врачами общей практики, бригадами. И бригады все укомплектованы. Игорь Муха, главврач Зельвенской центральной районной больницы