В Зельвенском районе на месте бушевавшей непогоды развернут областной штаб по ликвидации последствий ЧС

В Зельвенском районе на месте бушевавшей непогоды развернут областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после усиления ветра, сообщает БЕЛТА.



Сегодня в д.Бережки наблюдались локальные усиления ветра, что привело к падению деревьев, одним из которых быласмертельно травмирована женщина1982 года рождения, жительница Волковысского района, приехавшая отдохнуть.





Кроме того, произошло частичное повреждение ЛЭП, что привело к отключению электричества в двух населенных пунктах и девяти фермах. Более 35 домовладений получили частичные повреждения кровли. Зафиксированы факты падений деревьев на железнодорожные пути и автомобильные дороги общего пользования.

"В первую очередь самые глубокие соболезнования родственникам погибшей, - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. - Произошло локальное усиление ветра. Его скорость даже трудно рассчитать, потому что у порядка 35 домов пострадала кровля. Шесть деревьев упало на железную дорогу. Множественные падения на автомобильную дорогу".



Глава области подчеркнул, что сейчас ключевая задача, учитывая не очень благоприятные погодные условия, - максимально оперативно помочь людям. "Уже полностью восстановлено железнодорожное движение. Убраны все деревья, упавшие на автомобильные дороги, для обеспечения безопасного проезда. Подготовлено более 20 мест для размещения тех, чьи дома наиболее пострадали. Но пока люди настроены оставаться дома, учитывая, что все-таки лето, а не зима", - сказал Владимир Караник.



"Мы уже договорились со всеми оперативными службами. Завтра здесь будут работать представители "Белгосстраха", чтобы максимально оперативно на месте оценить ущерб, оформить все документы. 1,5 тыс. листов шифера предоставляет Зельвенский район. Более 30 тыс. есть резерв на "Красносельскстройматериалы". И, соответственно, здесь будет оказана помощь строителями, материалами, чтобы максимально оперативно все жилье граждан привести в состояние, пригодное для проживания", - отметил Владимир Караник.



"Пострадали линии электропередачи. В большей части населенных пунктов уже восстановлена подача электроснабжения. Восстановлено электроснабжение детского лагеря, который находится в восьми километрах. Он, к счастью, а также дети не пострадали. Здесь, в эпицентре, учитывая падение столбов линий электропередачи, процесс восстановления займет чуть больше времени. Мы надеемся свет восстановить либо этой ночью, либо завтра рано утром", - добавил председатель Гродненского облисполкома.



Резюмируя, Владимир Караник поблагодарил местных жителей. "Общаясь с ними, понимаю, что после всего пережитого большинство из них все-таки не теряет оптимизма и уверены, что государство их не бросит. И мы не в праве их подвести", - подчеркнул он.



Сейчас идут работы по ликвидации последствий стихии - расчистка подъездных путей, вырубка опасных деревьев, угрожающих жизни и здоровью людей, восстановление линий электропередачи и другие необходимые меры.

