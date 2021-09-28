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В. Землянский: Энергетическая пропасть с каждым днем становится все реальнее для Украины

Энергетическая пропасть с каждым днем становится все реальнее для Украины. Повышение тарифов на электричество и газ вызвано желанием властей хоть как-то компенсировать убытки национальных энергогазовых компаний. О том, что страдают из-за неумелого менеджмента обычные люди в Киеве, не думают. Такое мнение выразили эксперты в эфире украинского телеканала "НАШ".

В конце прошлой недели "Нафтагаз Украины", если верить украинским СМИ, обратился к Кабинету министров и сказал: "Знаете, внеплановые затраты у нас составили 123 миллиарда гривен, из которых нам надо еще 50 с лишним, чтобы закупить газ на предстоящий отопительный сезон". Подождите, а как же реакция Шмыгаля о том, что у нас все закачано? "Нафтогаз" рассказывал, что все закачано, Витренко говорил, что не будет такой убыточности, как при Кобыле. А откуда тогда взялись 123 миллиарда? То есть вот эта бардачина. Вот это отношение власти к людям.
Валентин Землянский, аналитик экспертного правительства (Украина)

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