В. Землянский: Газовый кризис создал проблемы для украинской химической промышленности

У нас по централизованному отопительному сезону очень большие вопросы. Тем более вопрос с установлением тарифов передан на мета. Государство вышло из этой истории, отдав все на откуп местной власти. Местная власть, не получая поддержки из центра, видя субвенции государственного бюджета, не знает сейчас, что делать. И начать отопительный сезон они вроде как не могут, и не понимают, из каких источников они будут финансировать вот эту разницу в тарифах. Из центра давят на них, что тарифы повышать нельзя, хотя прогнозы были, что на 30 % тарифы на тепло и горячую воду вырастут. По промышленности. Я знаю, что есть проблемы у химиков, финансово-промышленной группы Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, но публично об этом не говорят. Хотя, безусловно, проблемы есть, потому что цена украинской биржи, цена для промышленности уже поднялась на уровень 25-28 тысяч гривен - это больше 1 000 долларов за тысячу кубических метров.

Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики (Украина)