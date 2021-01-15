В. Землянский: Украина на грани гуманитарной и политической катастрофы

Украина находится на грани политической и гуманитарной катастрофы. А здравые предложения и идеи по улучшению ситуации в стране обрубаются на корню, так как в украинской власти есть конкретные бенефициары, которые на всей этой ситуации зарабатывают и им не выгодно садиться за стол переговоров. Такое мнение высказал Валентин Землянский на одном из украинских телеканалов.