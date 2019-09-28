В жилом комплексе "Маяк Минска" прошла торжественная церемония бракосочетания более 20 пар

Торжественная церемония бракосочетания более 20 пар. В жилом комплексе "Маяк Минска" состоялся особый праздник. Социально ориентированная компания (крупнейший застройщик страны "Дана Холдингз") сделала еще один шаг в сторону своих клиентов. Такого в столице еще не было.

Большая праздничная программа, цветы, подарки и неподдельные эмоции в репортаже Виктории Антоненковой. Широкий бульвар Пикассо, танцующий фонтан "Дана Танец" и много всего, что принято называть уникальным, только для них, как и богатая программа. Первый танец, подготовленный известным белорусским хореографом Романом Ковалевым, выступление детского хора Академии мюзикла "Ревю" Натальи Романовой, профессиональная фотосессия (фото на баннере партнеров), памятные подарки и угощения. Празднику предшествовала серьезная подготовка. Рано утром молодые пары собрались в холле "Микеланджело", где свою помощь предложили профессиональные визажисты, стилисты и парикмахеры. Впечатления остались незабываемые.





"Маяк Минска" - один из самых перспективных и фешенебельных кварталов столицы

Именно здесь собираются жить молодожены Анастасия и Артур Зарембовские. Квартиру с безукоризненным видом на столицу они получили в подарок. Поэтому сразу после церемонии отправились строить планы в новом жилье с роскошной террасой - в доме "Микеланджело" прямо у Национальной библиотеки. "Микеланджело" и соседний "Рафаэль" - одни из красивейших домов "Маяка Минска". Для новоселов свободная планировка квартир, панорамное остекление, бесшумный скоростной лифт и удобная парковка. Особое предложение - квартиры с собственными террасами и полной внутренней отделкой!Уникальный дизайн просторных исветлых лобби ссанитарной комнатойи пеленальным столом - это визитная карточка домов "Маяка Минска". Для покупателей выгодные и разнообразные варианты приобретения жилых и коммерческих помещений. Доступны рассрочка и кредит. Квартиру можно оформить за один день.



Проведение праздников для всей семьи - международная традиция компании "Дана Холдингз"

"Лето на Маяке" с развлекательной программой каждую субботу, большой праздник к Рождеству и Новому году в торгово-развлекательном центре Dana Mall, накануне Пасхи специальный творческий конкурс для детей. А бульвар Пикассо и фонтан "Дана Танец" давно стали фотолокацией для молодоженов.