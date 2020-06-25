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В жилом комплексе "Минск Мир" осталось 800 свободных квартир. Купить жилье на стадии строительства гораздо выгоднее
Параллельно с жилыми домами возводят современную инфраструктуру
Преимуществ много. Рядом строится третья ветка метро, в каждом квартале - школа или детский сад, много коммерческих помещений и объектов городской инфраструктуры. Все эти условия при покупке учла и Елена.
Акция на квартиры в ЖК "Минск Мир" действует до конца июля
Наибольшую выгоду от приобретения, конечно, получат те, кто заплатит сразу. Неважно своими средствами или за счет кредита. От Беларусбанка в первый год ставка менее 4 %, во второй и третий - 9, менее 14 - в последующие годы на срок до 20 лет в рублях. Можно и в длительную, до 10 лет, рассрочку. Первый взнос 30 %. А дальше до 120 ежемесячных платежей. И по цене в месяцэто получается как за аренду жилья. Но здесь платите за свое.
В квартале "Северная Америка" скидка на квадратные метры - 10 %. А если бронировать и покупать через сайт,выгода до 5 тысяч рублей. Вот такие доступные условия для комфортной жизни. И надо сказать, что проект "Минск Мир" на рынке недвижимости признан самым масштабным в Европе. И уже завоевал статусцентра деловой активности. Здесь параллельно с жильем активно возводят и Международный финансовый центр. А это прямые инвестиции в нашу страну и тысячи новых рабочих мест.
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