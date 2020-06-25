В жилом комплексе "Минск Мир" осталось 800 свободных квартир. Купить жилье на стадии строительства гораздо выгоднее

Наибольшую выгоду от приобретения, конечно, получат те, кто заплатит сразу. Неважно своими средствами или за счет кредита. От Беларусбанка в первый год ставка менее 4 %, во второй и третий - 9, менее 14 - в последующие годы на срок до 20 лет в рублях. Можно и в длительную, до 10 лет, рассрочку. Первый взнос 30 %. А дальше до 120 ежемесячных платежей. И по цене в месяцэто получается как за аренду жилья. Но здесь платите за свое.