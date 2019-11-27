В жилом комплексе "Парк Челюскинцев" собираются построить лучший детский сад Европы

Жизнь в центре города с уютом загородного поселка. Более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников - главный аргумент в пользу комплекса "Парк Челюскинцев". При этом по соседству с парком и Ботаническим садом есть необходимая инфраструктура: метро, школы, поликлиники, магазины, кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс, все в шаговой доступности.Одним словом, застройщик предлагает жилье комфорт-класса, которое соответствует всем современным стандартам городского домостроения. Это квартиры свободной планировки, панорамное остекление с золотистой тонировкой и скоростные бесшумные лифты компании OTIS. Для удобства каждого жильца в домах продумано все до мелочей.

Стойка консьержа, зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столом и специальное место, где можно оставить детскую коляску или велосипед. А на входе в дома предусмотрены удобные пандусы и подъемные механизмы - все для комфорта мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями. Приобрести такое жилье просто, без справки о доходах и поручителей. А еще выгодные кредиты от банков-партнеров. Только до конца года действует беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 4 лет. При уплате 30 % от стоимости квартиры оставшаяся сумма делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Застройщик может профинансировать до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит не более 4.99 % или по другой программе - 6,99 % годовых на первые два года. Для тех, кто готов заплатить за квартиру сразу, существенные скидки.