В жилом районе Новая Боровая завершилось строительство первой школы

Школа будущего: 13 зон рекреации и классы под открытым небом

Новая школа будто создана, чтобы удивлять. В ней продумано все до мелочей. 13 зон рекреации с научными экспонатами, которые в игровой форме демонстрируют законы физики. Помимо этого, здесь есть классы под открытым небом с парниками для изучения ботаники и лепестковыми барабанами для занятий музыкой.

Светлана Шевлик, директор группы компаний "А-100 Девелопмент":

"Это такое пространство, которое должно привлекать детей, должно помогать чувствовать здесь себя как дома. Конечно, очень необычно благоустройство в этой школе, я имею в виду все то, что находится не внутри, а уже во вне, потому что это не только многофункциональное пространство, но тоже очень насыщенное, очень красивое. Места, где тебе хочется действительно проводить много времени".

Школа в Новой Боровой примет учеников уже 1 сентября