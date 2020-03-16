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В жилом районе Новая Боровая завершилось строительство первой школы
Школа будущего: 13 зон рекреации и классы под открытым небом
Новая школа будто создана, чтобы удивлять. В ней продумано все до мелочей. 13 зон рекреации с научными экспонатами, которые в игровой форме демонстрируют законы физики. Помимо этого, здесь есть классы под открытым небом с парниками для изучения ботаники и лепестковыми барабанами для занятий музыкой.
Светлана Шевлик, директор группы компаний "А-100 Девелопмент":
"Это такое пространство, которое должно привлекать детей, должно помогать чувствовать здесь себя как дома. Конечно, очень необычно благоустройство в этой школе, я имею в виду все то, что находится не внутри, а уже во вне, потому что это не только многофункциональное пространство, но тоже очень насыщенное, очень красивое. Места, где тебе хочется действительно проводить много времени".
Школа в Новой Боровой примет учеников уже 1 сентября
Закрытая галерея соединяет здание школы со спортивно-оздоровительным комплексом. Тут расположилось два бассейна, две сауны, тренажерный и танцевальные залы, а также кафе и большой холл для посетителей. Спортивный центр спроектирован так, чтобы в нем могли заниматься не только школьники, но и жители района. Погонять мяч можно на двух полях с искусственным покрытием. Рядом расположились площадки для игр в волейбол, баскетбол, теннис, а также рампа для скейтбординга и воркаут-зоны с тренажерами. Уже в следующем месяце компания "А-100" передаст школу государству. Занятия здесь начнутся 1 сентября.
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