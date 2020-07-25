В жилых комплексах "Минск Мир", "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" предусмотрены многочисленные коммерческие помещения

Недвижимость - как инвестиция в будущее. Белорусский застройщик дает возможность на выгодных условиях начать собственный бизнес.Стать владельцем ресторана, флористического бутика или же салона красоты может каждый. В новых жилых комплексах "Минск Мир", "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" предусмотрены многочисленные коммерческие помещения. Как это работает - расскажут сами минчане.







Недвижимость - как инвестиция в будущее

"Минск Мир" - самый современный проект в стране и самый масштабный в Европе. Возводится по принципу "город в городе". Помимо детских садов, школ, медцентров и паркингов, здесь будет международный финансовый центр. А на первых этажах многих жилых зданий - коммерческие помещения, чтобы в такой развитой инфраструктуре минчане могли развивать бизнес. Эту возможность учла и Юлия Царева. Летом она приобрела квартиру в доме "Александрия", а чуть позже выкупила торговые помещения в "Эмиратс Волне".





Строительство ЖК идет ускоренными темпами

Комплекс строится очень быстро, с опережением графиков. В продажу постоянно поступают новые дома: пару недель назад - "Копенгаген", "Санкт-Петербург" и "Флоренция". Квартиры активно покупаются, ведь до конца августа действует летняя акция с выгодными ценами и беспроцентная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет. Даже без первого взноса! Коммерческая недвижимость в таком комплексе тоже всегда востребована. Ее преимущества оценила и Елена Гинько.

А учредитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club Ирина Баценко свою лингвистическую школу решила перенести в комплекс "Маяк Минска". На пешеходном бульваре Пикассо на нижних этажах зданий размещаются салоны красоты, кондитерские, магазины.