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В Жировичах почтили память почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета
12 января годовщина со дня кончины почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета. Памятные мероприятия прошли в Жировичском монастыре - в обители, которую владыка спас от закрытия и в которой завещал себя похоронить. Утром в Свято-Успенском соборе отслужили литургию, которую возглавлял Митрополит Вениамин. Затем прошла панихида по усопшему, ведь молитва за упокой души - суть поминального обычая. На месте погребения Митрополита Филарета - за Крестовоздвиженским храмом - была отслужена лития. В Жировичах сегодня десятки архиереев и много светских особ. По поручению Александра Лукашенко почтить память владыки Филарета приехал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. От имени главы государства он возложил венок на могилу почетного Патриаршего Экзарха.
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