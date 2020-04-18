В Жировичском монастыре готовятся к празднованию Воскресения Христова

Особая подготовка к празднованию Воскресения Христова проходит на монастырских подворьях. Их в нашей стране 35.



Елена Бормотова - о том, как украшают один из древнейших духовных центров Беларуси - Жировичский монастырь.





Хлеб духовного значения

В просфорной студенты духовной семинарии выпекают особенный хлеб - артос, который символизирует Тело Христа. Его называют великой святыней, а верующие вкушают его при болезнях и в сложных жизненных ситуациях. Хлеб пекут только на протяжении нескольких дней в году - на страстную седмицу. С 5:30 утра и до часу ночи. Рецепт хранят в секрете.

Монастырская подготовка

Под куполом на высоте десятков метров. Очистить от пыли и копоти свечей старинные паникадила - задача не из легких. И это только один из моментов подготовки храма к Пасхе. Прихожане даже не догадываются о такой, невидимой для верующих, церковной жизни.

Пасхальные богослужения в Жировичском монастыре совершаются исключительно в Успенском соборе. Это главный храм обители. И всегда перед пасхальными торжествами из соседнего, Никольского храма, в собор возвращается главная святыня - Жировичская икона Божьей Матери.

Белорусы под опекой одной из самых почитаемых икон мира

Это самая маленькая почитаемая икона Богородицы. Ее размер - примерно пять с половиной на четыре с половиной сантиметра. Единственная, не созданная человеком. И ей уже 550 лет молятся верующие разных конфессий. К Пасхе святыню украсят цветами, как и десятки других святых образов. Но уборка и украшение главного храмового пространства проходит в перерывах между службами.

Белорусы готовятся встретить Светлое Христово Воскресение