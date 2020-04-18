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В Жировичском монастыре готовятся к празднованию Воскресения Христова
Особая подготовка к празднованию Воскресения Христова проходит на монастырских подворьях. Их в нашей стране 35.
Елена Бормотова - о том, как украшают один из древнейших духовных центров Беларуси - Жировичский монастырь.
Хлеб духовного значения
В просфорной студенты духовной семинарии выпекают особенный хлеб - артос, который символизирует Тело Христа. Его называют великой святыней, а верующие вкушают его при болезнях и в сложных жизненных ситуациях. Хлеб пекут только на протяжении нескольких дней в году - на страстную седмицу. С 5:30 утра и до часу ночи. Рецепт хранят в секрете.
Монастырская подготовка
Под куполом на высоте десятков метров. Очистить от пыли и копоти свечей старинные паникадила - задача не из легких. И это только один из моментов подготовки храма к Пасхе. Прихожане даже не догадываются о такой, невидимой для верующих, церковной жизни.
Пасхальные богослужения в Жировичском монастыре совершаются исключительно в Успенском соборе. Это главный храм обители. И всегда перед пасхальными торжествами из соседнего, Никольского храма, в собор возвращается главная святыня - Жировичская икона Божьей Матери.
Белорусы под опекой одной из самых почитаемых икон мира
Это самая маленькая почитаемая икона Богородицы. Ее размер - примерно пять с половиной на четыре с половиной сантиметра. Единственная, не созданная человеком. И ей уже 550 лет молятся верующие разных конфессий. К Пасхе святыню украсят цветами, как и десятки других святых образов. Но уборка и украшение главного храмового пространства проходит в перерывах между службами.
Белорусы готовятся встретить Светлое Христово Воскресение
Особенное торжественное украшение собора в этом году не ограничится Светлым Христовым Воскресением. Всего через месяц Жировичский монастырь отметит 500 лет со дня основания.
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