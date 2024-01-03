В ЖКХ рассказали, где и когда в Минске будут вывозить новогодние елки

Вывоз елок в Минске будет осуществляться организациями-перевозчиками отходов 14 и 21 января, рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.

Новогодние деревья можно оставлять на площадках для контейнеров и крупногабаритных отходов. Также елки увезут с территорий, прилегающих к мусороприемным камерам многоквартирных домов, где нет площадок для сбора отходов.