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В ЖКХ рассказали, где и когда в Минске будут вывозить новогодние елки
Вывоз елок в Минске будет осуществляться организациями-перевозчиками отходов 14 и 21 января, рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.
Новогодние деревья можно оставлять на площадках для контейнеров и крупногабаритных отходов. Также елки увезут с территорий, прилегающих к мусороприемным камерам многоквартирных домов, где нет площадок для сбора отходов.
Фото: t.me/mgjha
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