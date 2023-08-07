В Жлобине задержали фальшивомонетчиков

Один из задержанных ранее был судим за имущественные преступления. Гражданам рекомендуем быть бдительными при получении купюр и внимательно их осматривать. При возникновении сомнений в подлинности немедленно сообщите в милицию.

Виталий Филиппович, начальник отдела УБЭП УВД Гомельского облисполкома