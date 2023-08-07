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В Жлобине задержали фальшивомонетчиков
Милиционеры вместе с сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух фальшивомонетчиков. Случилось это после того, как в июле в милицию из банков стали поступать сообщения о выявлении поддельных купюр в 5, 10 и 20 белорусских рублей.
Дома у одного из фальшивомонетчиков нашли 40 банкнот фальшивых номиналов. Их печатали на обычной бумаге при помощи офисного принтера. Задержанные признались, что занимались подделкой около 3 месяцев. Рассчитывались фальшивками в местных магазинах.
Один из задержанных ранее был судим за имущественные преступления. Гражданам рекомендуем быть бдительными при получении купюр и внимательно их осматривать. При возникновении сомнений в подлинности немедленно сообщите в милицию.
Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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