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В Жлобине задержаны фанаты-праворадикалы за участие в массовых беспорядках

За участие в беспорядках в Жлобине задержаныфанаты-праворадикалы. Еще в августе молодые люди бросали камни и тротуарнуюплитку в милиционеров и их служебныйтранспорт. Накануне фигуранты договорились между собой, что в случае задержания будут отрицать своеучастие. Однако один из них в итогерассказал правду и раскаялся.

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