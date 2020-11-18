В Жлобине задержаны фанаты-праворадикалы за участие в массовых беспорядках

За участие в беспорядках в Жлобине задержаныфанаты-праворадикалы. Еще в августе молодые люди бросали камни и тротуарнуюплитку в милиционеров и их служебныйтранспорт. Накануне фигуранты договорились между собой, что в случае задержания будут отрицать своеучастие. Однако один из них в итогерассказал правду и раскаялся.