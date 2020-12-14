В Жлобинском районе стартовала патриотическая акция "Память сердца"

Накануне его участники побывали в Дятлово. На автомобилях проехали почти весь район. Стартовал автопробег здесь, прямо в центре Дятлова. Два десятка автомобилей с национальными флагами отправились по памятным местам Дятловского района. По пути к автоколонне будут присоединяться и другие участники пробега. Маршрут символичный, проложен он по местам массовых расстрелов местных жителей в годы Великой Отечественной войны. Сейчас там установлены обелиски, к которым участники автопробега возложили цветы.

