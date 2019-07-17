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В Жодино для людей пожилого возраста сотрудники МЧС подготовили необычный фестиваль

Экзамен на знание правил пожарной безопасности сегодня сдали "студенты 50+". В Жодино для людей пожилого возраста сотрудники МЧС подготовили необычный фестиваль. Во время практических заданий команды - а участвовали два десятка человек - заправляли автоцистерны, играли в пожарный боулинг, соревновались в брейн-ринге, а после основные правила безопасности рифмовали в авторские песни и частушки.

Такие профилактические мероприятия проводятся в каждом районе Минской области. И, безусловно, дают возможность не растеряться в чрезвычайной ситуации.

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