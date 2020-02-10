В Жодино модернизировали ледовую арену

Зимние виды спорта в шаговой доступности для школьников. В Жодино для юных хоккеистов модернизировали крытую ледовую арену - отремонтировали бортовые ограждения и установили защитное стекло. У любой профессиональной хоккейной площадки есть такой борт в целях безопасности, а также для отработки отдельных игровых элементов.Ледовая площадка в Жодино - единственная в Минской области арена для проведения тренировок и соревнований по шорт-треку - скоростным заездам на коньках. А по вечерам ледовая площадка открыта для массовых катаний горожан.

