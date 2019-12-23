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В Жодино на базе бывшего городского Дома быта создают современный торговый центр
Новая жизнь старого здания. В Жодино на базе бывшего городского Дома быта создают современный торговый центр. Инвесторы вложили уже 2 миллиона евро, модернизировали все коммуникации и задействовали площади подвалов для арендаторов. В результате в городе машиностроителей появились магазины, которых здесь раньше не было. При этом сохранили и основные бытовые услуги - это парикмахерская, ремонт одежды и обуви. В перспективе фасад комплекса полностью обновится, а во внутреннем дворике появится закрытый атриум.
В структуре малого и среднего бизнеса Минской области 70 % составляет сфера услуг, треть - торговля. В планах на следующий год открытие крупных торговых центров в Смолевичском районе, а также в Борисове, Крупках и Червене.
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