Новая жизнь старого здания. В Жодино на базе бывшего городского Дома быта создают современный торговый центр. Инвесторы вложили уже 2 миллиона евро, модернизировали все коммуникации и задействовали площади подвалов для арендаторов. В результате в городе машиностроителей появились магазины, которых здесь раньше не было. При этом сохранили и основные бытовые услуги - это парикмахерская, ремонт одежды и обуви. В перспективе фасад комплекса полностью обновится, а во внутреннем дворике появится закрытый атриум.



В структуре малого и среднего бизнеса Минской области 70 % составляет сфера услуг, треть - торговля. В планах на следующий год открытие крупных торговых центров в Смолевичском районе, а также в Борисове, Крупках и Червене.



