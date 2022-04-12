В Жодино построят физкультурно-оздоровительный центр

Новые социально значимые объекты в городе машиностроителей! Недалеко от детской поликлиники, которую открыли в конце февраля, при поддержке БелАЗа построят и физкультурно-оздоровительный центр. Проект сконцентрирует в себе максимум спортивных возможностей. Возводят в Жодино и две комфортабельные гостиницы. В планах и несколько новых микрорайонов. Один из них позиционирует себя как "зеленая долина" - расположится за железной дорогой, которую, к слову, будет удобно пересекать.



Также среди инфраструктурных проектов Жодино и две просторных парковки для работников БелАЗа. Новые площадки оптимизируют места для стоянки авто вдоль завода, а также не будут затруднять движение на трассе в направлении Смолевичей и Борисова.