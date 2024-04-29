В Жодино строители приступили к изменению инфраструктуры центральной магистрали города

Новый облик приобретет центральный проспект в Жодино. Строители приступили к изменению внешнего вида магистрали. Сейчас занимаются обустройством обочины и ливневой системы. Согласно плану, две полосы в обе стороны останутся, сама проезжая часть будет расширена. А еще увеличат зоны съезда и установят интеллектуального регулировщика. Кроме того акцент сделают на создании развязок и тоннелей для безопасного передвижения пешеходов.