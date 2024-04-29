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В Жодино строители приступили к изменению инфраструктуры центральной магистрали города
Новый облик приобретет центральный проспект в Жодино. Строители приступили к изменению внешнего вида магистрали. Сейчас занимаются обустройством обочины и ливневой системы. Согласно плану, две полосы в обе стороны останутся, сама проезжая часть будет расширена. А еще увеличат зоны съезда и установят интеллектуального регулировщика. Кроме того акцент сделают на создании развязок и тоннелей для безопасного передвижения пешеходов.
Обновление главного проспекта в Жодино связано с завершением реконструкции участка трассы Р53 Смолевичи - Жодино. Его планируют ввести в эксплуатацию этим летом. После начнется строительство нового участка современной магистрали - до Борисова.
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