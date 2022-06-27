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В Жодино ведущие машиностроители страны обсудили реализацию молодежной политики

Новые модели белорусских машиностроителей с большим экспортным потенциалом презентуют на этой неделе на Форуме регионов Беларуси и России в Гродно. В том числе инновационные тренды - информационные и виртуальные технологии в разработке тракторов, комбайнов и самосвалов! В Жодино ведущие машиностроители страны обсудили реализацию молодежной политики на предприятиях Беларуси. Участники форума посетили цеха и выставку техники белорусского автозавода. Кроме того, говорили о социальных и корпоративных преимуществах на предприятиях для тех, кто трудоустраивается впервые.

Молодежь приходит после университетов, у них есть новый взгляд. Они помогают в организации литейного производства, которое сейчас планируется, также помогают сэкономить нашему заводу не только деньги, но и экономические ресурсы.
Евгений Сальников, ведущий специалист по работе с молодежью ОАО "МТЗ"

Будущее за молодежью, и от того, как мы эту молодежь подготовим, зависит, кто вырастет. Поэтому мы уделяем много внимания. Это разные вопросы, спорта, здоровья, вопросы профессиональной подготовки и рост молодых специалистов.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси

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