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В Жодино ведущие машиностроители страны обсудили реализацию молодежной политики
Новые модели белорусских машиностроителей с большим экспортным потенциалом презентуют на этой неделе на Форуме регионов Беларуси и России в Гродно. В том числе инновационные тренды - информационные и виртуальные технологии в разработке тракторов, комбайнов и самосвалов! В Жодино ведущие машиностроители страны обсудили реализацию молодежной политики на предприятиях Беларуси. Участники форума посетили цеха и выставку техники белорусского автозавода. Кроме того, говорили о социальных и корпоративных преимуществах на предприятиях для тех, кто трудоустраивается впервые.
Молодежь приходит после университетов, у них есть новый взгляд. Они помогают в организации литейного производства, которое сейчас планируется, также помогают сэкономить нашему заводу не только деньги, но и экономические ресурсы.
Будущее за молодежью, и от того, как мы эту молодежь подготовим, зависит, кто вырастет. Поэтому мы уделяем много внимания. Это разные вопросы, спорта, здоровья, вопросы профессиональной подготовки и рост молодых специалистов.
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