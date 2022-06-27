Новые модели белорусских машиностроителей с большим экспортным потенциалом презентуют на этой неделе на Форуме регионов Беларуси и России в Гродно. В том числе инновационные тренды - информационные и виртуальные технологии в разработке тракторов, комбайнов и самосвалов! В Жодино ведущие машиностроители страны обсудили реализацию молодежной политики на предприятиях Беларуси. Участники форума посетили цеха и выставку техники белорусского автозавода. Кроме того, говорили о социальных и корпоративных преимуществах на предприятиях для тех, кто трудоустраивается впервые.