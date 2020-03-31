В Жодино возводят новые объекты социальной инфраструктуры

Сегодня среди самых значительных - здание новой детской поликлиники. Она разместилась в самом центре, рядом будет площадка для прогулок. Жодинская поликлиника возводится не по типовому, а по индивидуальному проекту. Она будет в ярких необычных тонах. Но главное: новое здание - это максимум возможностей для системы здравоохранения города машиностроителей.



За поликлиникой планируют построить новый микрорайон, там будет 14 многоквартирных домов. Кроме того появляются и новые торговые объекты Жодино. Один из таких на центральной улице сдадут этим летом.



