3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Жодино заработал новый центр безопасности
Семь тематических зон, каждая из которых предназначена для отработки правил безопасности, современное оборудование и реалистичные видеоигры на изучение порядка действий при чрезвычайной ситуации. В Жодино открылся новый центр безопасности. Здесь на площади в 100 квадратных метров разместился большой интерактивный зал. Гости - в основном школьники младших и средних классов - могут пройти тесты на знание номеров экстренных служб, смоделировать ЧП в бытовых условиях и даже самостоятельно потушить пожар огнетушителем.
Центр планируют увеличить в три раза. Он займет целый этаж. Здесь появятся новые комнаты и интерактивные смарт-блоки. Для взрослых и детей будут проводить экскурсии и мини-обучения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов