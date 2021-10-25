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В Жодино заработал новый центр безопасности

Семь тематических зон, каждая из которых предназначена для отработки правил безопасности, современное оборудование и реалистичные видеоигры на изучение порядка действий при чрезвычайной ситуации. В Жодино открылся новый центр безопасности. Здесь на площади в 100 квадратных метров разместился большой интерактивный зал. Гости - в основном школьники младших и средних классов - могут пройти тесты на знание номеров экстренных служб, смоделировать ЧП в бытовых условиях и даже самостоятельно потушить пожар огнетушителем.

Центр планируют увеличить в три раза. Он займет целый этаж. Здесь появятся новые комнаты и интерактивные смарт-блоки. Для взрослых и детей будут проводить экскурсии и мини-обучения.

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