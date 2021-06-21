В Жорновке прошел областной фестиваль для молодых специалистов TourFest-2021

Когда в лесу с палаткой лучше, чем на море. TourFest-2021 (областной фестиваль для молодых специалистов) прошел в деревне Жорновка Березинского района. А посвящен он Году народного единства. 3 сотни участников, 23 команды центрального региона боролись в творческих и спортивных соревнованиях, демонстрировали технику пешего туризма и фигурное управление велосипедом. Программа слета насыщенная: песни у костра и разговоры "без галстуков". А кульминацией стал вечерний open air и выступление кавер-бэнда.