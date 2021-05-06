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В.Журавский: Визит госсекретаря США грозит Киеву проблемами

В Украину "едет ревизор" - такое мнение о визите госсекретаря США Энтони Блинкена выразил экс-депутат Верховной рады Виталий Журавский. Академик отметил - представители американской администрации еще не встречались непосредственно с украинским руководством, поэтому хотят составить собственное впечатление. Прогнозы не самые благоприятные. "Визит грозит киевским властям проблемами" - заявил Виталий Журавский в эфире телеканала "НАШ".


Это люди квалифицированные, они примут решение, что команда никудышная, не умеют ставить задания, не умеют выполнять, вернутся домой с плохим настроением, никаких документов подписано не будет. Это не тот визит.
Виталий Журавский - экс-депутат Верховной рады Украины

Госсекретарь США прибыл в Киев

Госсекретарь США уже прибыл Киев для переговоров с украинскими лидерами. Цель визита Энтони Блинкена - демонстрация поддержки Украины со стороны Америки, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках Киеву оружия.

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