В.Журавский: Визит госсекретаря США грозит Киеву проблемами

Это люди квалифицированные, они примут решение, что команда никудышная, не умеют ставить задания, не умеют выполнять, вернутся домой с плохим настроением, никаких документов подписано не будет. Это не тот визит.



Виталий Журавский - экс-депутат Верховной рады Украины