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В Зимбабве хотят получить белорусские лекарственные средства
Оксилия Мнангагва (первая леди Зимбабве) пригласила делегацию Белорусского союза женщин посетить эту африканскую страну.
И одна из локаций, на которой удалось побывать белорускам, - госпиталь, строящийся под личным патронатом первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагвы. Здесь интересуются белорусской организацией доступной медпомощи, а также технологиями для оснащения клиник. В довесок, стажировкам медперсонала, поставками фармацевтической продукции.
Зимбабве очень заинтересована в развитии своей медицинской помощи, в социальной ориентированности, поэтому особое внимание уделяется медицине. Особенно в защите здоровья матерей и детей. Поскольку Беларусь входит в 25 лучших стран мира по защите материнства и детства, мы хорошо можем поделиться своим опытом.
Еще в 2023 году, будучи в Минске, Оксилия Мнангагва видела своими глазами, как в белорусских клиниках лечат, скажем, женские болезни и онкологию. Опыт ее впечатлил.
Мы хотели бы повысить квалификацию наших медицинских работников. В Беларуси высокий уровень медицины в целом. Для нас важна также фармацевтическая безопасность и обеспечение лекарствами. Мы бы очень хотели получить белорусские медицинские препараты, так как у нас существует большое количество людей с ограниченными возможностями, пожилые люди, имеющие много разных заболеваний.
К слову, в Зимбабве уже работает и белорусский мобильный госпиталь, за что первая леди лично поблагодарила Александра Лукашенко во время общения в Минске.
Сотрудничество в финансовой системе с удобством и прозрачностью взаиморасчетов, укрепление связи в медиасфере, обмен культурными проектами. Что еще может предложить Баларусь Зимбабве. Как делегация Белорусского союза женщин посетила африканскую страну. Смотрите в специальном репортаже АТН "Беларусь - Зимбабве: женская сила".
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