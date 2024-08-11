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В Зимбабве хотят получить белорусские лекарственные средства

В Зимбабве хотят получить белорусские лекарственные средства

Оксилия Мнангагва (первая леди Зимбабве) пригласила делегацию Белорусского союза женщин посетить эту африканскую страну.

И одна из локаций, на которой удалось побывать белорускам, - госпиталь, строящийся под личным патронатом первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагвы. Здесь интересуются белорусской организацией доступной медпомощи, а также технологиями для оснащения клиник. В довесок, стажировкам медперсонала, поставками фармацевтической продукции.

Зимбабве очень заинтересована в развитии своей медицинской помощи, в социальной ориентированности, поэтому особое внимание уделяется медицине. Особенно в защите здоровья матерей и детей. Поскольку Беларусь входит в 25 лучших стран мира по защите материнства и детства, мы хорошо можем поделиться своим опытом.
Светлана Галицкая, заместитель главного врача государственного учреждения "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь, кандидат медицинских наук

Еще в 2023 году, будучи в Минске, Оксилия Мнангагва видела своими глазами, как в белорусских клиниках лечат, скажем, женские болезни и онкологию. Опыт ее впечатлил.

Мы хотели бы повысить квалификацию наших медицинских работников. В Беларуси высокий уровень медицины в целом. Для нас важна также фармацевтическая безопасность и обеспечение лекарствами. Мы бы очень хотели получить белорусские медицинские препараты, так как у нас существует большое количество людей с ограниченными возможностями, пожилые люди, имеющие много разных заболеваний.
Оксилия Зимбабве

К слову, в Зимбабве уже работает и белорусский мобильный госпиталь, за что первая леди лично поблагодарила Александра Лукашенко во время общения в Минске.

Сотрудничество в финансовой системе с удобством и прозрачностью взаиморасчетов, укрепление связи в медиасфере, обмен культурными проектами. Что еще может предложить Баларусь Зимбабве. Как делегация Белорусского союза женщин посетила африканскую страну. Смотрите в специальном репортаже АТН "Беларусь - Зимбабве: женская сила".

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