В Зимбабве хотят получить белорусские лекарственные средства

Мы хотели бы повысить квалификацию наших медицинских работников. В Беларуси высокий уровень медицины в целом. Для нас важна также фармацевтическая безопасность и обеспечение лекарствами. Мы бы очень хотели получить белорусские медицинские препараты, так как у нас существует большое количество людей с ограниченными возможностями, пожилые люди, имеющие много разных заболеваний.

Оксилия Зимбабве