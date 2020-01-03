В зимние праздники Беларусь принимает примерно 6 тысяч гостей

На зимние праздники к нам приехало и еще доедет в целом около 6 тысяч иностранцев, 80% из них - россияне. Эксперты туротрасли отмечают, в некоторые местах на этот Новый год путевки раскупили сразу после встречи 2019-го. В итоге в ушедшем году средняя цена на путевку в новогодние праздники составила 64 рубля (на одного человека в стандартном двухместном номере за один день). А праздничный банкет обошелся в среднем в 135 рублей на персону. Аналитики посчитали, цены на туры выросли за год примерно на 5 процентов.



