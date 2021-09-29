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В знак солидарности и скорби о погибшем сотруднике КГБ по всей стране белорусы несут цветы и зажигают лампады
Трагическая новость о жестоком убийстве сотрудника Комитета госбезопасности шокировала и всколыхнула всю страну. Еще недавно такое сложно было даже представить - открыть огонь на поражение по правоохранителям, которые, рискуя жизнями, стоят на страже нашей безопасности. Но накануне "невероятные" перешли красную черту. Молодой офицер 90-го года рождения погиб, исполняя служебный долг. У него остались супруга и малолетний ребенок.
Боль невосполнимой утраты в сердцах тысяч неравнодушных. В знак солидарности и скорби о погибшем сотруднике КГБ по всей стране белорусы несут цветы и зажигают лампады.
Белорусы скорбят о погибшем сотруднике КГБ
О мужестве и героизме таких настоящих патриотов, которые готовы пожертвовать собой во благо страны, как правило, известно мало. Вся их работа - это риск и опасность, цену которым знают только стоящие плечом к плечу сослуживцы. В своем кругу его знали под позывным "Нирвана". Отчаянная фраза "Димку вытаскивай" так и не смогла стать спасительной, но ушла в народ с болью об утрате настоящего героя.
Все женщины, которые объединены нашим общественным объединением, не могут оставаться безучастными и равнодушными. Мы скорбим вместе с матерью и женой погибшего сотрудника и считаем, что такое никогда не должно повториться.
Сотрудники Белтелерадиокомпании возложили цветы у здания КГБ
Память погибшего офицера почтили и сотрудники Белтелерадиокомпании, возложив цветы к зданию КГБ.
Цветы в память о погибшем герое
В Витебске почтить память погибшего пришли представители местной власти, силовых структур и общественности. Цветы легли к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск области, которые погибли при исполнении служебного и воинского долга.
К сожалению, приходится скорбить в наше мирное время. Отдельные элементы переходят красную черту и должно быть им заслуженное наказание, чтобы было неповадно другим.
Цветы легли и к памятнику чекистам в Могилеве.
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