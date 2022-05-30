В "Зубренке" дан старт республиканской летней оздоровительной кампании

В национальном детском центре "Зубренок" сегодня дан старт республиканской летней оздоровительной кампании. Отдыхающих там примут в 5 смен. Всего этим летом, как планируется, 5 с половиной тысяч лагерей, из которых 1300 - с круглосуточным пребыванием, примут более 360 тысяч ребят. Каким содержанием наполнят их будни - узнавала Юлия Рубцова.

Так тихо в "Зубренке" лишь на первый взгляд. Кипит жизнь в корпусах и это только сегодня, когда утреннее солнце сменилось ливнем. К торжественному открытию летней оздоровительной кампании уже собралось два заезда. Завтра ожидают еще одну группу из Москвы. Таким образом, первая смена укомплектована под завязку - 1150 человек.





За пять летних смен "Зубренок" примет под 7 тысяч отдыхающих. Путевки начали расходиться еще в начале года. Кстати, получить их можно и в качестве поощрения тем, кто проявил себя в течение года, в том числе на республиканских конкурсах или образовательных интенсивах.

В "Зубренке" летом отдохнут под 7 тыс. ребят

Настя Шестернева в национальном детском центре отдыхает в третий раз. В этом году приехала по наградной путевке, выиграла ее на книжной ярмарке. Открытием первой смены в "Зубренке" сегодня дан старт республиканской летней оздоровительной кампании. В ней задействованы под 6 тысяч лагерей, из которых 1300 с круглосуточным пребыванием.





Планируем оздоровить более 362 тысяч детей, из них в лагерях с круглосуточным пребыванием - около 150 тысяч, с дневным - более 212 тысяч детей. Для выполнения планов всего хватает, финансирования достаточно. Если нужно, охватим больше детей мероприятиями оздоровительной кампании. Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Символичные "билеты в лето" вручили представителям всех регионов Беларуси. Во время торжества также презентовали пять проектов, которые реализуют в "Зубренке" летом. Символично много внимания сохранению исторической правды. Наработки здесь - пример для тех, кто хочет наполнить отдых содержанием.

Подготовлена выставка "Геноцид белорусского народа в период Великой Отечественной войны". У нас предполагается выездной музей Великой Отечественной войны, также у нас есть подшефные памятники. Мы много экскурсий предлагаем детям по памятным местам боев периода Великой Отечественной войны. Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок"

В апреле "Зубренок" провел для всей страны методический семинар. Здесь разработок на Национальную библиотеку. Нужно грамотно составить программу воспитания в каждом оздоровительном лагере и замотивировать детей, чтобы было интересно. Для этого у педагогов есть все инструменты, для этого есть и ресурсы. Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси

К тому же плечо опытным наставникам подставляет молодежь. Алина Васильева, несмотря на то что делу педагогическому еще обучается, в качестве вожатого работает пятую смену. До этого помогала волонтерам, да и в детстве в "Зубренке" отдыхала не единожды, поэтому точно знает, как расположить и чем замотивировать.





Массовые заезды в оздоровительные лагеря Беларуси пройдут уже в первой декаде июня. Немаловажный принцип, который сохраняют из года в год, - путевки должны быть доступны. Для этого из республиканского бюджета выделили почти 57 млн, также дополнительные средства выделяют местные бюджеты, наниматели и профсоюзы.