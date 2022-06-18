В "Зубренке" оздоровительная программа с акцентом на патриотическое воспитание и настоящий палаточный городок

В самом разгаре оздоровительная летняя кампания. В стране открыто около 6 тысяч лагерей, которые в этом сезоне примут около 362 тысяч отдыхающих. Для ребят это лето точно пройдет с пользой: кроме развлечений и новых знакомств, образовательные программы с акцентом на патриотическое воспитание. Светлана Чернова подробнее о летнем отдыхе.

Каникулы для этих ребят точно проходят с пользой. Устроившись поудобнее, школьники слушают лекцию о жизни и творчестве Кондрата Крапивы. В оздоровительный лагерь "Зубренок" Минского автомобильного завода приехали сразу 8 работников Музея истории белорусской литературы. Чтобы дети не заскучали, программу с акцентом на патриотическое воспитание построили на играх и взаимодействии: преподаватель - ученик.

Валентина Короткина, заведующая научно-просветительским отделом Музея истории белорусской литературы:

С пользой это лето проводят и вожатые Дарья и Максим. Первокурсники педагогического университета проявили инициативу, чтобы на практике познакомиться с основами своей будущей профессии. Сперва было непросто, признаются, но день за днем втягиваются в работу.

Максим Передня, воспитатель оздоровительного лагеря "Зубренок" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ":

И, конечно, старшие товарищи, которые следят за порядком и безопасностью. В «Зубренке» для отдыхающих можно найти любое занятие: баскетбол, футбол, теннис, веревочный городок, бассейн, 28 творческих мастерских и вечерние дискотеки.

Анастасия Вязович, отдыхающая оздоровительного лагеря "Зубренок" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ":

И знакомства… Каждая смена "Зубренка" принимает 430 школьников. Всего же в лагере организовано 22 отряда, в которых от 12 до 26 человек.

Елена Ракова, директор оздоровительного лагеря "Зубренок" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ":

В этом году для ребят "Зубренок" подготовил кое-что особенное для тех, кто желает почувствовать себя еще более самостоятельным и приблизиться к природе.

Впервые в лагере организовали палаточный городок. Сюда ребята приезжают на 9 дней. Каждая палатка рассчитана на троих. Внутри все необходимое: кровати, тумбочки. Для комфорта палатка оборудована москитной сеткой.