Хлебом-солью и под звуки оркестра сегодня встречали космический экипаж корабля "Союз МС-24". В Звездном городке торжественно чествовали Марину Василевскую и Олега Новицкого.

Это давняя традиция, когда каждый экипаж после окончания космической миссии и возвращения на Землю приезжает в Звездный, чтобы рассказать, как прошел полет, вместе с жителями города возложить цветы к памятнику Юрию Гагарину и пройтись по аллее к Дому космонавтов. Дарья Белоусова-Петровская побывала в Звездном и наполнилась космическими эмоциями.



Памятник Юрию Гагарину - главный символ Звездного городка. Он стоит напротив дома, где когда-то жил первый космонавт планеты. За спиной в руке он держит цветок ромашки. Эту лирическую деталь попросила добавить жена Юрия Алексеевича Валентина, так как каждый раз, возвращаясь с пробежки, он приносил ей букетик полевых цветов.



И вот уже более 50 лет цветы несут Юрию Гагарину - такова традиция. Памятник был открыт в 1971 году, и с тех пор каждый экипаж после возвращения на Землю приезжает в Звездный и отдает дань памяти человеку, благодаря которому мир открыл космос.



Сегодня главные герои - союзный экипаж: первая женщина-космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская и наш соотечественник, уроженец Червеня летчик-космонавт Олег Новицкий. Они вернулись на землю 6 апреля, проработав на МКС 12 дней.



Мы все белорусы: Коваленок белорус, я белорус, Новицкий белорус и Василевская. Самое главное, что выполнили успешно полет. Я очень горжусь, что среди женщин-космонавтов есть белоруска. Симпатичная, великолепный человек, хорошо говорит и полет хорошо выполнила. Я только пожелаю здоровья, благополучия, удачи и движения. Хоть дорога будет тернистой, чтобы она уверено по этой дороге жизни двигалась. Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза



Обычно торжественное чествование космонавтов в Звездном проходит после окончания их реабилитации. Но мероприятие переносили несколько раз. И на то были весомые причины.



Марине Василевской было присвоено звание Героя Беларуси. Золотую звезду она получила из рук Президента Александра Лукашенко.



Потом стала почетным участником Всебелорусского народного собрания.



Затем была встреча в Кремле сразу с двум лидерами - Беларуси и России. График насыщенный. Сотни встреч и интервью. И вот сегодня Звездный городок.



Все, что происходит, мне очень нравится. Люди искренние, счастливы, радуются за нас. И это приносит еще больше энергии, нам хочется еще больше делиться и открывать неизведанные просторы космоса, рассказывать, обсуждать. Это большое счастье для меня. Восстановление еще продолжается. Конечно, у нас все получилось нестандартно, но моя Родина, белорусский народ и Президент Александр Григорьевич очень поддерживают. Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси



Всю программу мы выполнили. Ошибочных действий не было. Полет интересный. Благодаря отказу техники время полета увеличилось на двое суток, что очень понравилось Марине Витальевне. Насчет повтора - жизнь покажет, все расставит на свои места. Сравнивать короткий и длинный полеты не очень корректно, разные задачи, тем более сжатое время работы, но, тем не менее, все получилось. Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России



Поприветствовать Марину Василевскую и Олега Новицкого пришли десятки людей: руководство Роскосмоса, сотрудники ЦПК, друзья, родственники и просто жители Звездного. Среди них и главная поклонница наших космонавтов Галина Степановна Федякина. Большую часть жизни она прожила на Байконуре и сегодня, в свои 82 года, увлечена космосом, так же, как и в молодости. Поэтому на равных с молодежью готова была выстаивать очередь за автографом.



Уникальные конверты с подписями Новицкого и Василевской. То, что я встретилась с такими замечательными космонавтами, мне очень приятно. Галина Федякина, коллекционер космической филателии

