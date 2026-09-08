Вадим Синявский доложил о способах прогнозирования чрезвычайных ситуаций и реагирования на них

Фото БЕЛТА

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский доложил Президенту об итогах прошедшей недели, которая отметилась сильными порывами ветра в большинстве регионов страны. По словам главы МЧС, серьезных проблем не возникло, а все последствия были оперативно устранены. Внимание было уделено прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации, защите населения и объектов экономики. В преддверии похолодания особое внимание уделяется профилактике пожаров в жилом секторе. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

5-6 сентября сильные порывы ветра были зафиксированы во всех регионах Беларуси, особенно в Витебской, Минской областях и Минске и на юге страны. В результате 279 населенных пунктов временно оставались без электроснабжения, однако энергетики в течение суток полностью восстановили подачу электроэнергии. "Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды. Было обращено внимание на способность прогнозировать и реагировать на чрезвычайные ситуации, защищать население и объекты экономики", - отметил Вадим Синявский.

В Минске во время мероприятия в парке Горького упала каркасная палатка, в результате чего пострадали трое детей. Им была оказана своевременная помощь, госпитализация не потребовалась, и их отпустили домой. Также по стране зафиксированы падения деревьев, повредивших пять автомобилей. Своевременное оповещение позволяет людям принимать меры по минимизации последствий серьезных порывов ветра.

МЧС уже переключает внимание на сезонное похолодание. В преддверии отопительного периода Министерство проводит профилактические мероприятия, направленные на предотвращение пожаров в жилье. "Граждане будут включать отопительные приборы, а в сельской местности топить печи. Ожидаем серьезное осложнение с пожароопасным периодом. Будем обращать внимание на оказание помощи пожилым, одиноко проживающим, многодетным семьям. Но также нас будет беспокоить категория людей, ведущих непослушный, противоправный образ жизни", - подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям.

Вадим Синявский также обратил внимание на глобальные климатические изменения. По его словам, в Европе от аномальной жары погибли более 35 тыс. человек, а землетрясение, наводнение и сход оползня в Непале унесли свыше 1,6 тыс. жизней, уничтожив инфраструктуру. На этом фоне способность государства прогнозировать и оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации становится ключевым фактором безопасности.

Беларусь демонстрирует высокую готовность к сезонным рискам. Система прогнозирования и оперативного реагирования, по словам министра, работает эффективно. Однако впереди осенне-зимний период, и главная задача МЧС - профилактика пожаров и безопасность уязвимых категорий граждан.