Вадим Боровик: Лукашенко своими договоренностями с Москвой делает все, чтобы сохранить мир на нашей земле

Мы созидаем и, видя, как соседнее государство теряет все, что создано поколениями, мы это ценим. И я уверен, что все-таки белорусы на таком бытовом уровне, в семье, понимают, что сегодня не время для распрей, сегодня не время тянуть одеяло на себя. Олег Гайдукевич сказал, что сегодня у всех партий одна программа - сохранить страну. А те, кто сегодня хотят разрушить созданное за эти последние 30 почти лет блага национальные, будут наказаны.

Вадим Боровик, политолог