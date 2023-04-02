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Вадим Боровик: Лукашенко своими договоренностями с Москвой делает все, чтобы сохранить мир на нашей земле
Минск был первым самым мотивированным международным игроком, который предоставил все условия для того, чтобы стороны украинского конфликта договорились. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал политолог Вадим Боровик, комментируя Послание Президента народу и парламенту.
Сегодня много спекуляций на эту тему, считает эксперт, потому что есть бенефициар в Вашингтоне, который манипулируют этой ситуацией. И зачастую спикеры говорят от лица Вашингтона. Но абсолютно очевидно, что мирные соглашения, подписанные в 2014 году, сыграли свою роль. Все-таки интенсивность столкновений была существенно ниже. А это просто братоубийственная война, о необходимости остановить которую говорил белорусский лидер.
Ядерное оружие - это шаг по деэскалации, это надо понимать. Потому что когда противник знает, что ему может быть нанесен неприемлемый ущерб, он, как правило, воздерживается от агрессии.
Эксперт уверен, что если бы на территории Беларуси не было совместной российско-белорусской военной группировки, не было бы ее существенного технического усиления, то Беларусь была подвергнута агрессии. "Лукашенко своими договоренностями с Москвой делает все, чтобы сохранить мир на нашей земле".
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Вадим Боровик считает абсолютно правильными слова Президента о том, что мы возвращаем ядерное оружие на свою территорию. "В отношении нас не были выполнены никакие международные обязательства по Будапештскому соглашению. Они не имели права оказывать на нас внешнеполитическое давление, вводить санкции, вмешиваться в нашу внутреннюю политику, - заявляет эксперт. - Все обязательства партнеров, которые гарантировали Беларуси безопасность, нарушены. В то же время сегодня мы размещаем ядерный арсенал России на своей территории строго в рамках международного законодательства".
Мы созидаем и, видя, как соседнее государство теряет все, что создано поколениями, мы это ценим. И я уверен, что все-таки белорусы на таком бытовом уровне, в семье, понимают, что сегодня не время для распрей, сегодня не время тянуть одеяло на себя. Олег Гайдукевич сказал, что сегодня у всех партий одна программа - сохранить страну. А те, кто сегодня хотят разрушить созданное за эти последние 30 почти лет блага национальные, будут наказаны.
Мы будем гуманной толерантной нацией, но мы никому не позволим воспринимать нашу гуманность и толерантность как слабость, - заявил Вадим Боровик.
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