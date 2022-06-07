Вадим Боровик: Перебои поставок зерна из Украины оставят без хлеба государства Африки и Ближнего Востока

Перебои поставок зерна из Украины, которая раньше занимала пятое место по экспорту злаковых, оставят без хлеба его основных покупателей - государства Африки и Ближнего Востока. Из-за блокады портов в Украине застряли около 25 миллионов тонн зерновых. В ООН бьют тревогу: пятая часть человечества столкнется с нищетой. Запад вызвался помочь - обещает доставить товар голодающим. Но в этом есть большие сомнения: ЕС готовит подушку безопасности, поясняют аналитики. Обеспечат внутренний рынок, и только оставшееся отправят в третьи страны.



Вадим Боровик, политолог:

Сейчас происходит глобальный передел мира. И он всегда будет болезненным. Поэтому, послушайте, когда вы думаете, что кто-то будет голодать, они с этим давно смирились. Сами голодать не будут. У них контроль двух резервных валют, они купят втридорога. А сейчас весенне-летний период, уже летний период, у них есть время закупиться и нефтепродуктами, и газом, и продовольствием. А страны третьего мира, о которых они так якобы переживают, они как голодали, так и будут, просто увеличится число голодающих. Их задача сегодня в этом противостоянии выстоять тоже в какой-то степени.



Политолог считает, что если Союзное государство сумеет создать для них такие условия, когда это будет влиять на их социально-политическую стабильность, т.е. европейские избиратели, американские избиратели будут требовать более мягкой санкционной политики, поскольку это реально отражается и на их уровне жизни, то это может привести к каким-то позитивным результатам.